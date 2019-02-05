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    У заповіднику «Асканія-Нова» розцвіли проліски

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    У заповіднику «Асканія-Нова» розцвіли проліски

    Цьогоріч на Херсонщині триває тепла зима, що супроводжується температурними рекордами

    На Херсонщині в біосферному заповіднику «Асканія-Нова» розпочалося масове цвітіння пролісків.

    Про це повідомляє Херсон Daily

    «У старій частині дендропарку, на площі в 29 гектарів, вже щосили цвітуть пролісків. На деревах щосили співають синички, а в цілинного степу жайворонки вже розбилися на пари - співають, радуючи слух любителів природи», - розповів директор Виктор Гавриленко.

    На Херсонщині триває тепла зима, що супроводжується температурними рекордами. Так, за даними обласного гідрометцентру, 4 лютого температура повітря в області сягала 13,2°C, що є максимумом за останні 70 років. 

    Втім, не слід забувати, що попереду майже місяць календарної зими. Так, за прогнозами синоптиків, у середу, 6 лютого, в Україну прийдуть атмосферний фронт та невелике похолодання

    Чергове потепління ймовірне з 10-го лютого.

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