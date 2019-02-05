У заповіднику «Асканія-Нова» розцвіли проліски
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Цьогоріч на Херсонщині триває тепла зима, що супроводжується температурними рекордами
На Херсонщині в біосферному заповіднику «Асканія-Нова» розпочалося масове цвітіння пролісків.
Про це повідомляє Херсон Daily.
«У старій частині дендропарку, на площі в 29 гектарів, вже щосили цвітуть пролісків. На деревах щосили співають синички, а в цілинного степу жайворонки вже розбилися на пари - співають, радуючи слух любителів природи», - розповів директор Виктор Гавриленко.
На Херсонщині триває тепла зима, що супроводжується температурними рекордами. Так, за даними обласного гідрометцентру, 4 лютого температура повітря в області сягала 13,2°C, що є максимумом за останні 70 років.
Втім, не слід забувати, що попереду майже місяць календарної зими. Так, за прогнозами синоптиків, у середу, 6 лютого, в Україну прийдуть атмосферний фронт та невелике похолодання.
Чергове потепління ймовірне з 10-го лютого.