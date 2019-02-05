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    З середи в Україні похолодає

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    З середи в Україні похолодає
    Фото з відкритих джерел

    Чергове потепління ймовірне з 10-го лютого

    У середу, 6 лютого, в Україну прийдуть атмосферний фронт та невелике похолодання. Про це повідомляю синоптик Наталія Діденко у Facebook.

    За даними синоптика, мокрий сніг, подекуди з дощем, очікується на Півночі, місцями у центральних, західних областях (на Заході лише вночі) та на Харківщині. Ймовірне налипання мокрого снігу

    На Півдні буде суха погода.

    Похолодання буде незначне, проте все ж найближчої ночі передбачається -1-4 градуси, завтра вдень 0+3 градуси.

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    У південній частині вночі 0+3 градуси, вдень +4+9 градусів.

    У Києві середа буде із мокрим снігом, у другій половині дня опади припиняться. На дорогах ожеледиця. Вночі у столиці -1-3 градуси, вдень 6 лютого 0+2 градуси.

    Найближчими днями - вночі незначний мороз, вдень очікується плюсова температура.

    Карта: Наталія Діденко / facebook.com
    Карта: Наталія Діденко / facebook.com

    Чергове потепління ймовірне з 10-го лютого.

    «Зміна погодних ситуацій, як бачите, буде, проте спокійна, без стресів та сильних контрастів, не люта, розважлива та позитивна», - зазначає синоптик.

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