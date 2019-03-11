У засудженого в Криму «українського диверсанта» Захтея погіршився зір



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Спецслужби Росії звинуватили Андрія Захтея у «підготовці терактів у Криму»

Ліки, які вдається передати Захтею в колонію, знімають симптоми, але не лікують захворювання

У засудженого у «справі українських диверсантів» Андрія Захтея в Сімферопольській колонії №1 загострилися хронічні захворювання і погіршився зір.

Про це виданню Крим.Реалії розповіла дружина засудженого Оксана Захтей, яка 11 березня приїхала до Києва після побачення з чоловіком.

За її словами, ліки, які вдається передати в колонію, знімають симптоми, але не лікують захворювання.

«Болі у спині, гастрит, гайморит... Мазі від болю у спині вже не допомагають, а знеболюючих пігулок багато не пропускають. Можливості проводити повноцінне лікування немає. Медикаменти, які передаю, допомагають зняти симптоми, але не більше. І то половину таблеток, які я привезла, повернули назад», – пояснила дружина Захтея.

Вона додала, що Захтей втратив надію на звільнення в результаті обміну і сподівається на умовно-дострокове звільнення (УДЗ). Подати документи на УДО Захтей зможе після того як відбуде ще півтора року ув'язнення.

«Якщо говорити про психологічний стан, то йому важко, сильно сумує за донькою, не бачив її вже три роки», – розповіла Оксана Захтей.

Нагадаємо, 16 лютого підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму засудив фігуранта «справи українських диверсантів» Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (105 тисяч гривень).

Як відомо, 10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів» – Євгена Панова і Андрія Захтея, які нібито готували теракти на півострові.



Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.