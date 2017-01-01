У Збройних силах України заявили про зміни в підготовці сержантського складу

У планах — зміна кадрової політики і нові навчальні центри

Збройні сили України проводять суттєві зміни в підготовці сержантського складу. Про це повідомив в інтерв’ю журналу «Тиждень.ua» начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал армії Віктор Муженко. «Сержанти — це ключова категорія в Збройних силах, — пояснив генерал. — Я вважаю їх ядром будь-якого військового



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Прийняття кодексу сержанта ЗСУ

У планах — зміна кадрової політики і нові навчальні центри

Збройні сили України проводять суттєві зміни в підготовці сержантського складу. Про це повідомив в інтерв’ю журналу «Тиждень.ua» начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал армії Віктор Муженко.

«Сержанти — це ключова категорія в Збройних силах, — пояснив генерал. — Я вважаю їх ядром будь-якого військового колективу. З чим це пов’язано? Офіцери більше й частіше переміщаються, змінюють і посади, і місця служби. Натомість сержанти — це куди стабільніша категорія, вони довше перебувають у військових частинах. Фактично це основні носії традицій військового підрозділу. Саме вони мають навчати військових на рівні відділення чи взводу».

Зважаючи на це, ЗСУ наразі проводять суттєві зміни в підготовці сержантського складу.

Перше у планах — це створення відповідних навчальних центрів, шкіл підготовки сержантів в усіх видах ЗС. Друге — зміни кадрової політики щодо цієї категорії. Як зазначає Муженко, «уже на рівні головних сержантів і старшин або видів Збройних сил зараз маємо досить серйозну підготовку й відповідно високий рівень компетенції. Відбувся візит наших сержантів до міста Монс (де міститься Центральний штаб збройних сил НАТО у Європі. — Ред.), і ми дістали дуже схвальні відгуки про їхній рівень підготовки, обізнаності та професійної компетентності».

Також начальник Генштабу ЗСУ вважає важливою зміну ментального сприйняття сержантів військовими. «Вважати його черговим рядовим неправильно для офіцера, — говорить Муженко. — Якщо так до них ставитися, то все навантаження, яке має брати на себе сержант, усі його обов’язки офіцер має виконувати сам. Завдання сержанта — розвантажити офіцера, щоб той міг зосередитися над підвищенням свого професійного рівня й управлінням своїм підрозділом. Тоді буде якісний результат».

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