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    У Зеленського розказали, чи зміниться формат бойових дій на Донбасі

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    Апаршин: Те, що відбувається між Україною і Росією буде продовжувати вважатися війною і Україна не змінить курс на НАТО - У Зеленського розказали, чи зміниться формат бойових дій на Донбасі
    Апаршин: Те, що відбувається між Україною і Росією буде продовжувати вважатися війною і Україна не змінить курс на НАТО

    Апаршин про ООС: «Нормальний формат»

    Радник Володимира Зеленського з питань оборони Іван Апаршин заявив, що команда Зеленського продовжить операцію об’єднаних сил на Донбасі. Про це він розповів в інтерв’ю Громадському.

    «Нормальний формат. ЗСУ використовуються в тому форматі, для чого вони призначені», – зазначив він, відповідаючи на питання, чи продовжиться ООС.

    Крім того, Апаршин повідомив, що те, що відбувається між Україною і Росією буде продовжувати вважатися війною і Україна не змінить курс на НАТО.

    Як раніше повідомлялось, Апаршин висловив думку, що Україна заможе повернути окуповані частини Донбасу за 5 років.

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