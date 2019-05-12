У Зеленського розказали, чи зміниться формат бойових дій на Донбасі



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Апаршин: Те, що відбувається між Україною і Росією буде продовжувати вважатися війною і Україна не змінить курс на НАТО

Апаршин про ООС: «Нормальний формат»

Радник Володимира Зеленського з питань оборони Іван Апаршин заявив, що команда Зеленського продовжить операцію об’єднаних сил на Донбасі. Про це він розповів в інтерв’ю Громадському.

«Нормальний формат. ЗСУ використовуються в тому форматі, для чого вони призначені», – зазначив він, відповідаючи на питання, чи продовжиться ООС.

Крім того, Апаршин повідомив, що те, що відбувається між Україною і Росією буде продовжувати вважатися війною і Україна не змінить курс на НАТО.

Як раніше повідомлялось, Апаршин висловив думку, що Україна заможе повернути окуповані частини Донбасу за 5 років.