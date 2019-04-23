У Зеленського кажуть, що в нього поки нема «Твіттера»



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У соцмережах з'являються фейкові акаунти Володимира Зеленського

Фейковий акаунт кандидата у президенти вже набрав понад 4 тисячі читачів

У команді кандидата в президенти Володимира Зеленського заявили, що акаунт в соцмереж Twitter v__zelenskyi є фейковим. Про це йдеться на сторінці у «Фейсбук» команди.

Також представники кандидата надали журналістам список офіційних сторінок, де можна знайти інформацію від справжнього Зеленського.

Раніше повідомлялося, що користувачі в мережі Twitter знайшли акаунт під ім’ям Володимир Зеленський. Він не є верифікований, перший твіт в ньому зроблений ще добу тому,

Фейковий акаунт Зеленського продовжує активно постити привітання офіційних осіб, зокрема Джастіна Трюдо, Далі Грибаускайте і Терези Мей.