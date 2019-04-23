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    У Зеленського кажуть, що в нього поки нема «Твіттера»

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    У соцмережах з'являються фейкові акаунти Володимира Зеленського&nbsp; - У Зеленського кажуть, що в нього поки нема «Твіттера»
    У соцмережах з'являються фейкові акаунти Володимира Зеленського 

    Фейковий акаунт кандидата у президенти вже набрав понад 4 тисячі читачів

    У команді кандидата в президенти Володимира Зеленського заявили, що акаунт в соцмереж Twitter  v__zelenskyi є фейковим. Про це йдеться на сторінці у «Фейсбук» команди.

    Також представники кандидата надали журналістам список офіційних сторінок, де можна знайти інформацію від справжнього Зеленського.

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    Раніше повідомлялося, що користувачі в мережі Twitter знайшли акаунт під ім’ям Володимир Зеленський. Він не є верифікований, перший твіт в ньому зроблений ще добу тому,  

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    У Зеленського кажуть, що в нього поки нема «Твіттера»
    У Зеленського кажуть, що в нього поки нема «Твіттера»
    У Зеленського кажуть, що в нього поки нема «Твіттера»

    Фейковий акаунт Зеленського продовжує активно постити привітання офіційних осіб, зокрема Джастіна Трюдо, Далі Грибаускайте і Терези Мей.

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    Володимир Зеленський Twitter соціальні мережі
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