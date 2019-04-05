Перший результат аналізу Порошенка – наркотиків не виявлено



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Фото: Станіслава Груздєва

Психоактивних речовин в крові президента не виявлено

Жодної психоактивної речовини в організмі Петра Порошенка знайдено не було. Такі попередні результати аналізу повідомив головний лікар київської міської клінічної лікарні соціотерапії Володимир Ярий.

«Ми використовували декілька способів щодо виявлення психоактивних речовин в організмі. Це були і швидкі тести… Жодної психоактивної речовини знайдено не було», - повідомив він на брифінгу на НСК «Олімпійський» після того, як президент Петро Порошенко здав аналізи.

Він додав, що більш ґрунтовні результати будуть через дві години. «Впродовж найближчих двох годин у нас буде можливість провести більш ґрунтовне і змістовне обстеження за допомогою масселективного газового хроматографа. Рівно за дві години так само після постановки цієї процедури, цього аналізу в нас буде повна інформація про наявність чи відсутність алкоголю в крові.», - додав він.

Більш тривалий термін займає процедура обстеження волосся разом з волосяним фолікулом. «За попередньою інформацією, ця процедура може тривати навіть до двох тижнів. Але ми будем докладати максимум зусиль, щоб цю процедуру максимально скоротити», - сказав Ярий.

Дослідження проводились чотирма медустановами Києва – дві приватні «Борис» та «Медіком» і дві комунальні лікарня швидкої меддопомоги та наркологічна лікарня міста.

Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко прибув на НСК "Олімпійський" здавати аналізи на алкоголь і наркотики. Ініціатор же цього медобстеження Володимир Зеленський здав аналізи тільки дружній клініці Eurolab.