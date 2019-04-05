Зеленський зранку здав аналізи (відео)



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На запитання Зеленського, коли буде готовий результат, лікар відповів, що «через три дні»

Шоумен Володимир Зеленський вранці у п’ятницю, 5 квітня, здав медичні аналізи у лабораторії столичної клініки Eurolab.

Зокрема, у Зеленського взяли кров.

На запитання Зеленського, коли буде готовий результат, лікар відповів, що «через три дні».

Процес здачі аналізів Зеленським привернув увагу значної кількості журналістів

Нагадаємо, президент Петро Порошенко покликав Зеленського у п'ятницю о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.

Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці.

Варто зазначити, що обрану Зеленським клініку контролюють росіяни.

Як відомо, 4 квітня Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах кандидатів у президенти, аргументуючи це тим, що вона зайняла третє місце у першому турі та не підтримала жодного з кандидатів.

Керівник «UA: Суспільне» прокоментував виклик Тимошенко модератором на дебати.