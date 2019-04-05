Порошенко здав кров (відео)



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Порошенко здає аналізи на Олімпійському сам, Зеленський здав в іншому місці

Аналізи крові у президента брали спеціалісти клініки «Борис» та «Медікому»

Президент Петро Порошенко у п’ятницю, 5 квітня, здає аналізи на території НСК «Олімпійський.

Аналізи крові у президента брали спеціалісти клініки «Борис» та «Медікому».

О 9:30 Порошенко проведе прес-конференцію на НСК «Олімпійський».

Раніше президент Порошенко покликав кандидата в президенти Володимира Зеленського 5 квітня о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.

Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці. 5 квітня Зеленський сам здав аналізи.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський». Порошенко погодився на дебати із Зеленським. «Стадіон, так стадіон», сказав він.

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.