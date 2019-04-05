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    Порошенко здав кров (відео)

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    Порошенко здає аналізи на Олімпійському сам, Зеленський здав в іншому місці - Порошенко здав кров (відео)
    Порошенко здає аналізи на Олімпійському сам, Зеленський здав в іншому місці

    Аналізи крові у президента брали спеціалісти клініки «Борис» та «Медікому»

    Президент Петро Порошенко у п’ятницю, 5 квітня, здає аналізи на території НСК «Олімпійський.

    Аналізи крові у президента брали спеціалісти клініки «Борис» та «Медікому».

    О 9:30 Порошенко проведе прес-конференцію на НСК «Олімпійський».

    Раніше президент  Порошенко покликав кандидата в президенти Володимира Зеленського 5 квітня о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. 

    Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці. 5 квітня Зеленський сам здав аналізи.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський». Порошенко погодився на дебати із Зеленським. «Стадіон, так стадіон», сказав він.

    Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти. 

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