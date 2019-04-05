Порошенко здав кров (відео)
-
Розсилка
Аналізи крові у президента брали спеціалісти клініки «Борис» та «Медікому»
Президент Петро Порошенко у п’ятницю, 5 квітня, здає аналізи на території НСК «Олімпійський.
Аналізи крові у президента брали спеціалісти клініки «Борис» та «Медікому».
О 9:30 Порошенко проведе прес-конференцію на НСК «Олімпійський».
Раніше президент Порошенко покликав кандидата в президенти Володимира Зеленського 5 квітня о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.
Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці. 5 квітня Зеленський сам здав аналізи.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський». Порошенко погодився на дебати із Зеленським. «Стадіон, так стадіон», сказав він.
Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.