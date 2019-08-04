У Зеленського визначилися з кандидатами на посади голів комітетів Ради



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На комітет з питань євроінтеграції претендує нардеп Марія Мезенцева

Представникам партії Володимира Зеленського дістанеться щонайменше вісім комітетів у Раді ІХ скликання.

Про це повідомляє LB.ua.

У «Слузі народу» вже попередньо визначилися, хто обійме посади у ключових комітетах ВР.

Експерт із реформування судової та правоохоронної системи Денис Монастирський повинен стати керівником комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

На комітет з питань євроінтеграції претендує нардеп Марія Мезенцева, а посада голови комітету з питань транспорту може дістатися Владиславу Криклію.

Директор Смілянського ливарного заводу, що на Черкащині, Олександр Завитневич може обійняти посаду в комітеті з питань нацбезпеки та оборони, а Ірина Венедіктора – Ради з правової політики та правосуддя.

Почесний президент юридичної компанії Jurimex Данило Гетманцев має очолити комітет із питань бюджету, а Богдан Яременко – комітет із питань закордонних справ.

Комітет із питань науки і освіти, як очікують, очолить директор освітніх програм «Українського інституту майбутнього» Сергій Бабак.

Як повідомлялось, партія «Слуга народу» може обрати новим спікером Верховної Ради главу політичної сили Дмитра Разумкова.

Крім того, на посаду першого заступника спікера парламенту Разумков пропонуватиме представника президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука.