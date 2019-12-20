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    Єврокомісія підписала протокол на транзит газу через Україну

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    Представник Європейської Комісії на тристоронніх переговорах Марош Шефчович - Єврокомісія підписала протокол на транзит газу через Україну
    Представник Європейської Комісії на тристоронніх переговорах Марош Шефчович
    Фото: Twitter-сторінка дипломата

    У ЄС вважають, що вигоду отримає кожна зі сторін

    Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявив про факт підписання протоколу на транзит газу між Україною та Росією.

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

    За його словами, угода є збалансованою і вона зробила кожну зі сторін переможцем.

    «Приємно підписати добре збалансовану угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу в Європу через Україну. Кожен сьогодні став переможцем», - сказав він.

    Також Шефчович додав, що підписання протоколу дозволить отримати вигоду всім учасникам цього процесу.

    Раніше повідомлялося, що Україна і Росія за підсумками зустрічі в Мінську підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

    Пресслужба президента України підтвердила, що сьогодні були досягнуті остаточні домовленості з принципових позицій, пов'язаних з транзитом газу через територію України в Європу.

    «Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій», — йдеться у повідомленні.

    Деталі підписаного протоколу за підсумками переговорів у Мінську в ОП не розголошують. Їх обіцяють оприлюднити під час прес-конференції 21 грудня.

    Подробиці повинні розповісти в суботу міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель і виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

    19 грудня у Берліні відбулися переговори про транзит газу між Україною, Росією та Єврокомісією. За їхніми підсумками міністри енергетики Росії та України, а також представник Єврокомісії Марош Шефчович заявили, що сторони досягли «принципової домовленості» щодо продовження транзиту російського газу через Україну. Водночас у «Нафтогазі» повідомили, що Росія та Україна не домовилися про основні параметри нової угоди про транзит газу.

    Зазначимо, що чинний 10-річний договір, спливає 31 грудня 2019 року. Щороку транзит російського газу до Європи приносить Україні 3 мільярди доларів доходів — це більше, ніж витрати держави на імпорт газу.

    ЄС Росія газ Єврокомісія імпорт транзит Юрій Вітренко Олексій Оржель
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