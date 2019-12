Єврокомісія підписала протокол на транзит газу через Україну

У ЄС вважають, що вигоду отримає кожна зі сторін

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявив про факт підписання протоколу на транзит газу між Україною та Росією.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, угода є збалансованою і вона зробила кожну зі сторін переможцем.

«Приємно підписати добре збалансовану угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу в Європу через Україну. Кожен сьогодні став переможцем», - сказав він.

Також Шефчович додав, що підписання протоколу дозволить отримати вигоду всім учасникам цього процесу.

BREAKING #TrilateralGasTalks: Done and dusted Pleased to have signed the well-balanced agreement that is essential for ensuring an uninterrupted transit of #Russian gas to Europe via #Ukraine. Everyone is a winner today. #EnergyUnion pic.twitter.com/VzPNaQP9dp