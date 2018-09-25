У жителя Буковини вкрали паспорт та продали його квартиру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Потерпілий чоловік любить пиячити, тому став легкою здобиччю злочинців

До суду направили обвинувальний акт стосовно чоловіка, якого обвинувачують у підробці документів, за допомогою чого йому вдалося заволодіти квартирою чернівчанина та продати її. Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької області.

«Чернівецька місцева прокуратура затвердила та передала до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного уродженця м. Сторожинець за обвинуваченням у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч3.ст. 357,ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України», – йдеться в повідомленні.

Як встановило досудове розслідування, чоловік незаконно заволодів квартирою 53-річного чернівчанина та продав її третім особам. Зокрема, знаючи, що потерпілий веде асоціальний спосіб життя та зловживає спиртними напоями, зловмисник за допомогою невстановлених слідством осіб заволодів його паспортом і підробив документи, за допомогою яких нотаріально засвідчив довіреність на право розпоряджатися квартирою та наявним в ній майном на загальну суму понад 200 тисяч гривень. А потім від імені потерпілого уклав з третьою особою договір купівлі-продажу цього об’єкту нерухомості.

«Своїми незаконними діями зловмисник завдав матеріальної шкоди у великих розмірах потерпілому та його 55-річній сестрі, яка фактично була власницею квартири за договором дарування від 20.09.2006 року», – зазначили у прокуратурі.