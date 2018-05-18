У Житомирі комуністи злигались з Московською церквою: разом паплюжать Київський патріархат

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Прихильниця КПУ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом виготовлення комуністичної символіки

Слідчий відділ Управління СБУ в Житомирській області підозрює представників Комуністичної партії України у виготовленні та поширенні на території Житомирщини символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвали Корольовського районного суду Житомира, датовані квітнем-травнем.

За даними досудового розслідування, наприкінці квітня правоохоронні органи вилучили з приміщення обласного осередку КПУ, що на вул. Леха Качинського, 12-а, листівки та брошури із зображеннями символів та іншої атрибутики, в яких відтворюється поєднання серпа та молота, серпа, молота та п'ятикутної зірки, що підпадають під заборону українського законодавства.

25 квітня Корольовський районний суд арештував листівки з символікою СРСР «З Днем перемоги», «Да здраствует 1 мая, день солидарности трудящихся!», «Региональным и местным партийным комитетам», «Не хочеш стати безпритульним?», «Правда о погромах во Львове 9 мая, устроенных национал-фашистами Тягнибока» і брошуру під назвою «Київський патріархат», як він є».

Крім цього, суд доручив експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ вивчити зміст та дати оцінку наведеним фактам «про недійсну церкву» у брошурі «Київський патріархат», як він є».

Нагадаємо, нині Московська церква в Україні веде активну медійну кампанію проти надання автокефалії Українській православній церкві. Відповідне звернення було направлене українським парламентом Вселенському патріархату.

Усі слідчі дії відбулися у рамках кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 436-1 КК України, відкритого 11 квітня.

Як повідомляв «Главком», 8 травня СБУ провела обшуки у керівників КПУ за підозрою у державній зраді та спробах захопити владу. Загалом було 24 обшуки.

Правоохоронці виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою, яку комуністи планували поширювати 9 травня. У самого Симоненка вилучили предмет, схожий на пістолет Стєчкіна.

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