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    Ленін би позаздрив такій розкоші. Як живе головний комуніст України Петро Симоненко

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    Петро Симоненко
    Петро Симоненко

    На дружину Симоненка Оксану та двох синів записано безліч нерухомості по всій Україні та столиці

    Напередодні, 9-го травня, СБУ провела 24 обшуки в лідерів українських комуністів, в тому числі і у Петра Симоненка, за підозрою у злочині поваленні конституційного ладу.

    Сам ж Симоненко втік до Москви, а вже там його назвали «агентом СБУ». Журналісти дізналися, чи справді Симоненко працює на силовиків, як живе і чим він займається у Києві.

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    «Офіційно Петро Симоненко - майже злидар. А от на його дружину Оксану та двох синів записано безліч нерухомості по всій Україні та столиці. Має родина Симоненків і бізнес, зокрема, офіси на лівому березі столиці», - йдеться у сюжеті.

    Джерело: 1+1

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