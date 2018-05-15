Ленін би позаздрив такій розкоші. Як живе головний комуніст України Петро Симоненко

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Петро Симоненко

На дружину Симоненка Оксану та двох синів записано безліч нерухомості по всій Україні та столиці

Напередодні, 9-го травня, СБУ провела 24 обшуки в лідерів українських комуністів, в тому числі і у Петра Симоненка, за підозрою у злочині поваленні конституційного ладу.

Сам ж Симоненко втік до Москви, а вже там його назвали «агентом СБУ». Журналісти дізналися, чи справді Симоненко працює на силовиків, як живе і чим він займається у Києві.

«Офіційно Петро Симоненко - майже злидар. А от на його дружину Оксану та двох синів записано безліч нерухомості по всій Україні та столиці. Має родина Симоненків і бізнес, зокрема, офіси на лівому березі столиці», - йдеться у сюжеті.

Джерело: 1+1