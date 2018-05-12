У справі Симоненка СБУ провела 24 обшуки

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Петро Симоненко

Василь Грицак розповів, що слідство ініціювало проведення декількох експертиз

Керівник Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що спецслужба провела 24 обшуки у справі, в якій фігурує Петро Симоненко, голова забороненої в Україні КПУ. Про це він сказав в ході візиту до Черкас.

«Симоненко був допитаний в СБУ, у нього вдома, і не тільки вдома, був проведений ряд обшуків. Всього 24 обшуки. На даний час ми працюємо з тими матеріалами, які зібрали під час проведення цих процесуальних дій, у першу чергу поліграфічної продукції, на предмет наявності в них ознак злочину, передбаченого статтею 109 Кримінального кодексу України», — розповів він.

Очільник спецслужби також сповістив, що слідство ініціювало проведення декількох експертиз. Зокрема, це стосується знайдених предметів, схожих на зброю, та поліграфічних матеріалів.

«Експерти повинні сказати, чи є це зброєю і патронами. Після цього буде прийнято рішення про залучення цієї експертизи до матеріалів провадження, і будуть надалі плануватися процесуальні дії з паном Симоненко», - сказав Грицак.

Раніше ЗМІ повідомили, що в рамках проведення оперативно-розшукових заходів зі встановлення зловмисників, які здійснювали підпали машин українських політиків, вдалося вийти на групу, злочинну діяльність якої курував росіянин на прізвище Гогічаєв, що підпорядковувався секретарю Комуністичної партії Росії і співпрацював з лідером забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком.