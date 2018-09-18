У Житомирі локалізували масштабну пожежу на картонному комбінаті



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Фото: ДСНС Рятувальники на місці пожежі у Житомирі

Пожежу локалізовано на площі 3 тисячі квадратних метрів

Рятувальники локалізували масштабну пожежу на території картонного комбінату в Житомирі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що пожежу локалізовано на площі 3 тисячі квадратних метрів. Наразі тривають роботи щодо проливання та розбирання конструкцій покрівлі та будівлі, а також гасіння окремих осередків продукції усередині складу.

На місці продовжують працювати 12 одиниць пожежної техніки та понад 60 рятувальників.

Рятувальники розповіли, що внаслідок пожежі вигорів усередині склад готової продукції (папір, лотки для яєць) на площі близько 800 кв. м та біля 3000 тис. кв. м покрівлі. Водночас було врятовано два цехи з обладнанням.

Нагадаємо, у вівторок в Житомирі близько 11:20 на складі готової продукції картонного комбінату сталася масштабна пожежа.