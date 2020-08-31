У Житомирі уже купують голоси по 1200 гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один з так званих керівників зазначив, що поїздка в Київ буде на весь день і проголосувати в Житомирі вже не можна Фото: Опора

Але їхати голосувати треба буде в Київ

У Житомирі група осіб почала скуповувати копії паспортів та обіцяти гроші за «правильне» голосування на виборах у столиці. Отже, спершу ділки обіцяють дати 200 грн за копію паспорта і коду, а 25 жовтня – 1000 грн за фото галочки в бюлетені за потрібного кандидата на посаду мера Києва. Таку схему невідома група осіб організувала у Житомирі. Про це повідомляє громадянська мережа «Опора», яка провела власне розслідування.

Так, 29 липня в загальнодоступній групі в соціальній мережі з'явилося оголошення: «Завтра 30/07/20 150 грн година для всіх. Масовка. Пишіть в лічку».

Через деякий час оголошення було змінене на: «1150 грн за два дні! Хто бажає дзвоніть» і був вказаний контактний номер телефону.

Щоб дізнатись подробиці, активісти зателефонували за вказаним номером. Чоловік на ім'я Максим розповів, що на вибори 25 жовтня збирають людей для голосування в Києві.

«Це масовка у виборах. Треба просто люди. Буде 25 жовтня в Києві. Завтра треба прийти і зареєструватись, якщо ви будете їхати на Київ. Завтра 150 грн на руки, а 1000 грн вже в Києві. Проїзд безкоштовний, харчування є і назад завозять. Хочете своїм ходом приїдете, або на автобусі. Там треба буде сфотографувати на ваш телефон, що ви проголосували за того чоловіка. Я ще поки кандидата не можу озвучити, бо нам це поки що не повідомляють. Завтра за реєстрацію отримаєте 150 грн на руки, а потім їдете ви чи не їдете – це вже ваша справа. З собою мати паспорт і код», – сказав Максим.

Зустріч призначив на 08:30 год 30 липня в одному із спальних районів Житомира біля відділення банку. Згодом прийшли так звані керівники: чоловік та двоє дівчат. Запитали групу пенсіонерів, скільки їх, чи взяли копії паспортів. Одна з керівниць зібрала в пенсіонерів паспорти і згодом пішла робити ксерокопії. Потім приєднались ще двоє керівників, які привели «своїх людей».

«Нас декілька чоловік збирає групи. Голосування 25 жовтня відбудеться в Києві, будуть мера Києва вибирати. За ваш голос дають 1200 грн: 200 грн зараз за те, що ви подаєте заявку, що ви будете їхати, і вже коли проголосували в палатці, поставили галочку, вам штуку гривень дадуть. Зайшли в палатку, проголосували, поставили галочку, сфотографували, вийшли, показали, вам 1000 гривень дали, почекали всіх інших і їдемо в Житомир», – розповів один з керівників.

Ще один з так званих керівників зазначив, що поїздка в Київ буде на весь день і проголосувати в Житомирі вже не можна. Також він додав, що сьогодні можна отримати 200 грн в замін на копію паспорта і коду, а потім вирішити, їхати в Київ чи ні. Згодом керівники почали по черзі підводити людей з копіями документів до автомобіля, припаркованого неподалік, щоб отримати гроші На зустріч прийшли близько 20 людей.

Координатор спостереження «Опори» за виборами в Житомирській області Тарас Чмут вважає: «Така схема, ймовірно, застосовувалась для зміни виборчої адреси, адже обов’язковою умовою було мати при собі копію паспорта та коду».

Станом на 28 серпня за даними Державного реєстру виборців, 282 виборців з житомирської громади змінили виборчу адресу.

У частині 3 статті 118 Виборчого кодексу зазначено, що виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб.

Відповідно частини 1 статті 160 Кримінального кодексу: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, учасником референдуму для себе чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або права голосу (відмова від участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах або відмова від такого голосування, передання виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на референдумі) іншій особі), незалежно від фактичного волевиявлення особи та результатів голосування - караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.