У Зімбабве зрівняли у правах біле і чорношкіре населення
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На дворі йшов 2018 рік
Новий президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва доручив дати всім білим фермерам дозвіл на оренду землі строком до 99 років, що зрівняє їх у правах з чорношкірим населенням. Про це повідомляє видання ZimEye посилаючись на офіційний лист міністерства земель, сільського господарства і переселення.
Як повідомляється, попередній закон мав на увазі, що брати в оренду земельні ділянки на 99 років може тільки чорношкіре населення країни, білому меншості дозволялося орендувати землю тільки терміном на п'ять років.
«Доводимо до вашого відома, що міністерство земель, сільського господарства і переселення розпорядився, щоб всі залишилися білі фермери отримали дозвіл на оренду землі терміном на 99 років замість п'ятирічного терміну оренди, як було передбачено попереднім угодою», - наводить видання офіційного листа відомства.