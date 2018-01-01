У Зімбабве зрівняли у правах біле і чорношкіре населення

На дворі йшов 2018 рік

Новий президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва доручив дати всім білим фермерам дозвіл на оренду землі строком до 99 років, що зрівняє їх у правах з чорношкірим населенням. Про це повідомляє видання ZimEye посилаючись на офіційний лист міністерства земель, сільського господарства і переселення. Як повідомляється, попередній закон мав на увазі, що



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Вулиці Зімбабве

На дворі йшов 2018 рік

Новий президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва доручив дати всім білим фермерам дозвіл на оренду землі строком до 99 років, що зрівняє їх у правах з чорношкірим населенням. Про це повідомляє видання ZimEye посилаючись на офіційний лист міністерства земель, сільського господарства і переселення.

Як повідомляється, попередній закон мав на увазі, що брати в оренду земельні ділянки на 99 років може тільки чорношкіре населення країни, білому меншості дозволялося орендувати землю тільки терміном на п'ять років.

«Доводимо до вашого відома, що міністерство земель, сільського господарства і переселення розпорядився, щоб всі залишилися білі фермери отримали дозвіл на оренду землі терміном на 99 років замість п'ятирічного терміну оренди, як було передбачено попереднім угодою», - наводить видання офіційного листа відомства.