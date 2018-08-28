У ЗСУ повідомили, скільки російських військових загинуло під Іловайськом у 2014 році



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Загалом за 2014 рік Збройні сили РФ втратили під час бойових дій в Україні близько 1700 військових

Під час бойових дій у районі Іловайська Донецької області наприкінці серпня 2014 року загинули понад 200 російських військових, ще понад 300 були поранені.

Про це на брифінгу 28 серпня повідомив керівник Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ Олексій Ноздрачов.

За даними розвідки і результатів розслідування, під час подій під Іловайськом у серпні 2014 року загинули «понад 200 військових ЗС Росії», ще понад 300 — були поранені.

«Разом з тим, втрати у 2014 році так званої «ДНР» під Іловайськом склали 300 військовослужбовців», — додав Ноздрачов.

Загалом, за словами Ноздрачова, за 2014 рік Збройні сили РФ втратили під час бойових дій в Україні близько 1700 військових.

28 серпня 2014 року українські війська, які складались переважно із добровольчих батальйонів, потрапили в оточення в Іловайську Донецької області .

За даними СБУ, під Іловайськом на той час перебували 3,5 тисячі російських військових.

У ніч з 28 на 29 серпня глава РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні.

29 серпня вранці українські військові двома організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами.

Обидві колони під час виходу із міста були розстріляні бойовиками та російськими регулярними частинами.

Згідно із розслідуванням ГПУ, яке продовжувалось 3 роки, під час Іловайського котла загинули 366 військових, ще 429 — дістали поранення різного ступеня, а близько 300 — потрапили у полон.

Вісім українських бійців, які воювали в оточенні під Іловайськом у серпні 2014 року, вже три роки залишаються у полоні бойовиків.