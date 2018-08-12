«Москва приклала свою руку до цього звіту». Командир батальйону «Донбас» про скандальну іловайську доповідь ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В’ячеслав Власенко

«Дуже добре видно намагання вибілити дії російських військ і терористів «Л/ДНР»», - Власенко

Командир 46-го окремого батальйону спеціального призначення «Донбас-Україна» В’ячеслав Власенко розкритикував доповідь про події в Іловайську у серпні 2014 року. Мова у звіті йшла про нібито вбивства та катування цивільного населення бійцями батальйону «Донбас». Про це він повідомив у коментарі «Главкому».

«Дуже добре видно намагання вибілити дії російських військ і терористів «Л/ДНР», розстріл ними наших Збройних Сил та добровольчих батальйонів. Думаю, Москва приклала свою руку до цього звіту. Я бачу у цій доповіді намагання представити бойовиків, як цивільне населення. Так, серед бойовиків було досить багато мешканців Іловайська, вони взяли зброю і почали з нами воювати. Вони не були мирними мешканцями, це неправда», - зазначив Власенко.

За словами Власенка, розповіді, задокументовані ООН про вбивства і катування викликають у нього здивування. Цивільне населення ніхто не тримав у полоні і не катував, а вбивства, які приписують «Донбасу» насправді зробили бойовики. «Щодо утримуванням цивільного населення та знущання над ним. Ми виявили розвідно-диверсійну групу терористів, вони мали стрілецьку зброю, а також два переносних вогнемети «Шмель» для того, аби вбити нас. Вони були заарештовані. Тепер виявляється, згідно з цією доповіддю, мова нібито йде про цивільне населення. Дійсно, кілька цивільних були вбиті, але не батальйоном «Донбас». 26-го серпня чоловік, який знаходився у шкільному бомбосховищі пішов додому за зарядним пристроєм для телефону. Він загинув від куль бойовиків», - додав військовий.

Нагадаємо, 9 серпня голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер презентувала доповідь ООН щодо порушення прав людини та міжнародного права під час трагічних подій у районі Іловайська у серпні 2014 року.

У доповіді «Порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в контексті подій під Іловайськом у серпні 2014 року» мова йде не стільки про військові події того часу, скільки про факти вбивств, катування та знущання над цивільним населенням Донбасу та українськими військовополоненими.

Представники Моніторингової місії через чотири роки після самих подій стверджують, що під час збройного конфлікту серйозних порушень прав людини припускалися всі сторони конфлікту.

Особливий акцент у звіті робиться саме на вчинках бійців батальйону «Донбас», злочинам проросійських бойовиків та російських військових приділяється значно менше уваги. Усі звинувачення базуються на свідченнях осіб, яких опитували укладачі звіту.

Детальніше читайте: «Москва приклала до цього руку». Звіт ООН про Іловайськ – провокація до роковин?