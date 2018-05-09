Uber вперше показав прототип літаючого таксі
- Сьогодні, 07:16
-
Розсилка
Одне таксі зможе зробити 200 злетів та посадок на годину
Компанія Uber представила концепт свого літаючого таксі в ході саміту Uber Elevate.
Про це повідомляє телеканал CNBC.
«Прототипи більше схожі на безпілотні літальні апарати. Літаюче таксі буде підніматися на висоту 300-600 метрів і пересуватися тихіше, ніж вертольоти і вантажівки», - йдеться в повідомленні.
Проект Uber розробляє спільно з NASA і урядом Нової Зеландії.
Одне таке таксі зможе зробити 200 злетів та посадок на годину.
Як видно із зображень, літаючий засіб пересування від Uber являє собою якусь суміш літака з вертольотом і квадрокоптера. Основний корпус з пасажирами доповнений крилами, які використовуються не стільки для створення підйомної сили.