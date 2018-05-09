  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Uber вперше показав прототип літаючого таксі

    Одне таксі зможе зробити 200 злетів та посадок на годину
    Компанія Uber представила концепт свого літаючого таксі в ході саміту Uber Elevate.  Про це повідомляє телеканал CNBC. «Прототипи більше схожі на безпілотні літальні апарати. Літаюче таксі буде підніматися на висоту 300-600 метрів і пересуватися тихіше, ніж вертольоти і вантажівки», - йдеться в повідомленні. Проект Uber
    • Сьогодні, 07:16
    • Розсилка

    Одне таксі зможе зробити 200 злетів та посадок на годину

    Компанія Uber представила концепт свого літаючого таксі в ході саміту Uber Elevate. 

    Про це повідомляє телеканал CNBC.

    «Прототипи більше схожі на безпілотні літальні апарати. Літаюче таксі буде підніматися на висоту 300-600 метрів і пересуватися тихіше, ніж вертольоти і вантажівки», - йдеться в повідомленні.

    Проект Uber розробляє спільно з NASA і урядом Нової Зеландії.

    Одне таке таксі зможе зробити 200 злетів та посадок на годину.

    Як видно із зображень, літаючий засіб пересування від Uber являє собою якусь суміш літака з вертольотом і квадрокоптера. Основний корпус з пасажирами доповнений крилами, які використовуються не стільки для створення підйомної сили.

    Компанія сподівається, що вони надійдуть у продаж протягом двох-п'яти років. Спочатку таксі будуть керовані пілотами, але планується розробити автономний режим.
    таксі вантажівки Uber
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ