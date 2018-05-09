Uber вперше показав прототип літаючого таксі

Одне таксі зможе зробити 200 злетів та посадок на годину

Компанія Uber представила концепт свого літаючого таксі в ході саміту Uber Elevate.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

«Прототипи більше схожі на безпілотні літальні апарати. Літаюче таксі буде підніматися на висоту 300-600 метрів і пересуватися тихіше, ніж вертольоти і вантажівки», - йдеться в повідомленні.

Проект Uber розробляє спільно з NASA і урядом Нової Зеландії.

Одне таке таксі зможе зробити 200 злетів та посадок на годину.

Як видно із зображень, літаючий засіб пересування від Uber являє собою якусь суміш літака з вертольотом і квадрокоптера. Основний корпус з пасажирами доповнений крилами, які використовуються не стільки для створення підйомної сили.

Компанія сподівається, що вони надійдуть у продаж протягом двох-п'яти років. Спочатку таксі будуть керовані пілотами, але планується розробити автономний режим.