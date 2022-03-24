У Бердянську ЗСУ пошкодили ще два кораблі росіян, знищили 3 000 тонн палива – ЗМІ

Подробиці завданих окупанту збитків поки уточнюють

Збройні Сили України, окрім знешкодженого корабля «Орськ», пошкодили ще два інші ворожі кораблі. Також українські захисники знищили 3 000 тонни палива і боєприпаси росіян. Про це повідомляє «24 канал».

Вранці 24 березня поблизу морського порту міста Бердянськ, що у Запорізькій області, Збройні Сили України завдали росіянам потужних втрат.

Українські захисники знищили великий десантний корабель росіян «Орськ» та пошкодили ще два ворожі кораблі.

Крім того, військові ЗСУ знищили резервуар на 3 000 тонн палива. Пожежа перекинулась на склад боєприпасів ворога. Подробиці завданих окупанту збитків поки уточнюють.

Як повідомлялося, у порту міста Бердянськ, яке тимчасово окуповане ворогом, знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів. Тим часом біля узбережжя Одеси вранці зафіксували маневри флоту російських окупантів, утім противник не ризикнув проводити спробу штурму.

Нагадаємо, українські захисники знищили командира бригади морської піхоти Росії. Він командував тими піхотинцями, які хотіли штурмувати Одесу, але були ліквідовані під Миколаєвом і Маріуполем.