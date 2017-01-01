Учені хочуть створити робокотів для допомоги літнім людям

Кішка-робот буде вміти знаходити загублені об'єкти чи нагадувати зателефонувати комусь

Науковці з Університету Брауна в США повідомили про намір створити кота, який може нагадувати про прийом ліків чи допомогти знайти окуляри. Як пише AP, таку домашню тварину вирішили створити спільно з виробником іграшок. На реалізацію ідеї розробники отримали грант у розмірі $1 мільйон. Протягом трьох років вчені мають знайти спосіб



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Жінці з деменцією робокішка допомагає, поки її донька на роботі

Кішка-робот буде вміти знаходити загублені об'єкти чи нагадувати зателефонувати комусь

Науковці з Університету Брауна в США повідомили про намір створити кота, який може нагадувати про прийом ліків чи допомогти знайти окуляри.

Як пише AP, таку домашню тварину вирішили створити спільно з виробником іграшок.

На реалізацію ідеї розробники отримали грант у розмірі $1 мільйон. Протягом трьох років вчені мають знайти спосіб додати штучний інтелект у роботизовану кішку, яка з’явилася у продажу два роки тому.

Зараз така кішка вміє муркотати, нявчати і лиже свої лапи. Проект має «наділити» її додатковими функціями для допомоги літнім людям.

Один із розробників Бертрам Маллі зазначив, що роботи «не будуть гладити і мити посуд», проте «вони дійсно добре забезпечують комфорт».

Кішка має вміти знаходити загублені об'єкти чи нагадувати зателефонувати комусь або записатись на прийом до лікаря.

Ідея такої робокішки виникла у Дженні Еліот, матері якої 93 роки. Жінці з деменцією робокішка допомагає, поки її донька на роботі.

Кішку також хочуть зробити доступною за вартістю – не більше кількох сотень доларів. Зараз така коштує $100.