Учені хочуть створити робокотів для допомоги літнім людям
- 21 Грудня, 02:30
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Кішка-робот буде вміти знаходити загублені об'єкти чи нагадувати зателефонувати комусь
Науковці з Університету Брауна в США повідомили про намір створити кота, який може нагадувати про прийом ліків чи допомогти знайти окуляри.
Як пише AP, таку домашню тварину вирішили створити спільно з виробником іграшок.
На реалізацію ідеї розробники отримали грант у розмірі $1 мільйон. Протягом трьох років вчені мають знайти спосіб додати штучний інтелект у роботизовану кішку, яка з’явилася у продажу два роки тому.
Зараз така кішка вміє муркотати, нявчати і лиже свої лапи. Проект має «наділити» її додатковими функціями для допомоги літнім людям.
Один із розробників Бертрам Маллі зазначив, що роботи «не будуть гладити і мити посуд», проте «вони дійсно добре забезпечують комфорт».
Кішка має вміти знаходити загублені об'єкти чи нагадувати зателефонувати комусь або записатись на прийом до лікаря.
Ідея такої робокішки виникла у Дженні Еліот, матері якої 93 роки. Жінці з деменцією робокішка допомагає, поки її донька на роботі.
Кішку також хочуть зробити доступною за вартістю – не більше кількох сотень доларів. Зараз така коштує $100.