Лише половина українців може назвати точну дату аварії на Чорнобильській АЕС

Найбільше опитаних покладають вину за аварію на керівництво та персонал станції

Близько 70% мешканців країни пам'ятає лише рік трагедії

Майже 70% українців памʼятають рік аварії на Чорнобильській АЕС, однак значно менше може назвати точну дату трагедії. Про це свідчать дані всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 13-15 квітня

Більшість респондентів (69%) змогли пригадати принаймні рік, в якому відбулася аварія. Проте, точну дату знають лише трохи більше половини опитаних (52%).

Незважаючи на те, що опитування проводилось у дати, близькі до роковин аварії, більше третини населення України (31%) не змогли пригадати рік аварії.

У порівнянні з опитуванням, яке проводилося рік тому, частка українців, які змогли пригадати точну дату аварії на ЧАЕС зросла з 40% до 52%, а частка тих, хто знає принаймні рік майже не змінилася (опитування 2020 року зафіксувало 68% таких українців).

Дещо більше чоловіків, ніж жінок знають хоча б рік, коли трапилася трагедія – 73% серед чоловіків та 66% серед жінок (розбіжність значуща на рівні 0,01), але рівень обізнаності щодо точної дати в розрізі статей майже не відрізняється.

Рівень обізнаності щодо року аварії нижчий серед молодшого покоління (тільки 51% респондентів змогли назвати правильну відповідь) та приблизно однаковий у респондентів віком від 30 років. Українці віком 50 – 69 років (на час аварії їм було від 15 до 34 років) найкраще знають точну дату.

Найбільше респондентів (36%) вважають, що причиною аварії були помилки керівництва та/або персоналу станції. Ще 26% опитаних ймовірною причиною аварії називає поєднання недоліків будівництва та помилок персоналу. Приблизно однакова частка респондентів, які вважають, що до аварії призвели помилки, допущені при проектуванні та/або будівництві станції (11%) та нещасний випадок (8%).

Опитування проводилося 13-15 квітня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2001 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та ОРДЛО). Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, що чергова річниця катастрофи на ЧАЕС відзначалася 26 квітня, з цієї нагоди президент Володимир Зеленський нагородив орденами та медалями 18 ліквідаторів.

В той же день Держінспекція з ядерної та радіаційної безпеки регулювання видала ДСП «Чорнобильська АЕС» ліцензію на експлуатацію нового сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП – 2).