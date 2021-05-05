У Чорнобильській зоні правоохоронці зловили нелегальних туристів-іноземців (фото)

Поліцейські виявили 12 туристів-порушників, серед яких троє іноземців

Протягом травневих вихідних під час патрулювання зони ЧАЕС поблизу відселених територій Чорнобиля, Прип’яті, Луб‘янки правоохоронці виявили 12 порушників, які, минаючи контрольно-пропускні пункти, незаконно проникли до зони відчуження. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що серед нелегальних туристів – три іноземці зі США, Великої Британії та Литви, а решта порушників – приїхали з різних куточків України. Найстаршому з них 31 рік, а наймолодшому – 19.

Відносно всіх порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення.

Відносно іноземних громадян готується подання до Державної міграційної служби для скорочення терміну перебування в Україні.