Виробники шотландського віскі зраділи новій угоді України з Великою Британією



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Угода забезпечить безперешкодний доступ шотландського віскі до українського ринку, - Салліс

Україна є перспективним ринком для шотландського віскі, - пресслужба британського уряду

Директор з питань міжнародного партнерства Асоціації шотландського віскі Том Салліс привітав укладення торговельної угоди між Великою Британією та Україною. Про це повідомила пресслужба британського уряду після підписання угоди.

Салліс відзначив, що Україна є перспективним ринком для шотландського віскі. «У 2019 році в Україну експортували понад 1 млн пляшок», – йдеться у повідомленні.

«Ця угода забезпечить безперешкодний доступ шотландського віскі до українського ринку та надалі гарантує, що шотландський віскі матиме статус товару захищеного географічного походження в Україні», – цитує урядова пресслужба Салліса.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія в четвер, 8 жовтня, підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, що замінить угоду про Асоціацію щодо торгівлі з Британією після Brexit.

7 жовтня країни підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ, йдеться про спільне виробництво ракетних катерів.

Британія також погодила кредитні гарантії до 2,5 млрд фунтів для торгівлі з Україною.