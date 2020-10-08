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    Виробники шотландського віскі зраділи новій угоді України з Великою Британією

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    Угода забезпечить безперешкодний доступ шотландського віскі до українського ринку, - Салліс - Виробники шотландського віскі зраділи новій угоді України з Великою Британією
    Угода забезпечить безперешкодний доступ шотландського віскі до українського ринку, - Салліс

    Україна є перспективним ринком для шотландського віскі, - пресслужба британського уряду

    Директор з питань міжнародного партнерства Асоціації шотландського віскі Том Салліс привітав укладення торговельної угоди між Великою Британією та Україною. Про це повідомила пресслужба британського уряду після підписання угоди.

    Салліс відзначив, що Україна є перспективним ринком для шотландського віскі. «У 2019 році в Україну експортували понад 1 млн пляшок», – йдеться у повідомленні.

    «Ця угода забезпечить безперешкодний доступ шотландського віскі до українського ринку та надалі гарантує, що шотландський віскі матиме статус товару захищеного географічного походження в Україні», – цитує урядова пресслужба Салліса.

    Нагадаємо, Україна та Велика Британія в четвер, 8 жовтня, підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, що замінить угоду про Асоціацію щодо торгівлі з Британією після Brexit.

    7 жовтня країни підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ, йдеться про спільне виробництво ракетних катерів.

    Британія також погодила кредитні гарантії до 2,5 млрд фунтів для торгівлі з Україною.

    ЗСУ алкоголь Велика Британія Україна
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