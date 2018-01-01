Влада Угорщини і надалі розглядає освітній закон України як такий, що спрямований проти міжнародних та європейських норм

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не сприятиме проведенню засідання НАТО-Україна на рівні міністрів оборони. Про це він заявив після зустрічі з головою Товариства угорською культури на Закарпатті і народним депутатом Верховної Ради Василем Брензовичем. Сійярто повідомив, що позиція Угорщини, як і раніше,



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Петер Сійярто

Влада Угорщини і надалі розглядає освітній закон України як такий, що спрямований проти міжнародних та європейських норм

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не сприятиме проведенню засідання НАТО-Україна на рівні міністрів оборони. Про це він заявив після зустрічі з головою Товариства угорською культури на Закарпатті і народним депутатом Верховної Ради Василем Брензовичем.

Сійярто повідомив, що позиція Угорщини, як і раніше, залишається незмінною: Будапешт не підтримає євроінтеграційні прагнення Києва, поки ним порушуються європейські і міжнародні права. .

Як стверджує угорський міністр, Угорщина готова до консультацій та укладення домовленостей із Києвом у питанні закону про освіту, але лише у випадку, якщо їхній зміст збігатиметься з інтересами та бажанням угорської меншини на Закарпатті.

Міністр зазначив, що офіційний Будапешт і надалі розглядає освітній закон України як такий, що спрямований проти міжнародних та європейських норм, двосторонніх домовленостей і базового договору між Угорщиною та Україною.

За словами Сійярто, це все співпадає з очікуваннями Євросоюзу, згідно з якими, вже здобуті нацменшинами права не можна відбирати.

Міністр додав, що із часу ухвалення рішення Венеційською комісією жодних консультацій між українською владою, урядом Угорщини та представниками угорської меншини на Закарпатті не було.

Він наголосив, що в Будапешті з тривогою слідкують за подальшим розглядом у Верховній Раді законопроектів, які, на його думку, дискримінують права нацменшин. Сійярто сказав, що вже розпочалася попередня робота щодо підготовки закону про середню освіту в Україні, але стосовно цього не було консультацій із Угорщиною та закарпатськими угорцями.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», який розкритикували Угорщина та Румунія через статтю про освіту державною мовою.

МЗС Угорщини погрожувало заблокувати всі майбутні зближення України з ЄС через новий закон про освіту.

Експерти Ради Європи позитивно оцінили освітній закон України.

Венеційська комісія не підтримала закиди Угорщини щодо українського освітнього закону. В ЄС згодні, що освітній закон не порушує угоду про асоціацію.

Венеційська комісія дійшла висновків, що права угорськомовної та інших меншин можуть бути дотримані без внесення змін до ст. 7 закону про освіту - тієї, що встановлює мову навчання.

Джерело: Радіо Свобода