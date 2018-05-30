Угорщина зацікавлена у створенні міжурядової робочої групи з Україною – Сійярто

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Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто

Міністр переконує, що Угорщина не зацікавлена в роздмухуванні скандалу довкола українського освітнього закону

Угорщина пропонує Україні створити міжурядову робочу групу, мета якої – слідкувати за виконанням рекомендацій Вененційської комісії щодо закону про освіту.

Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто в кулуарах штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Міністр переконує, що Угорщина не зацікавлена в роздмухуванні скандалу довкола українського освітнього закону. Натомість Будапешт прагне вирішення конфлікту, стверджує дипломат.

Угорщина хоче, щоб сторони повернулися до політики, яка ґрунтується на підтримці євроатлантичної інтеграції Києва з боку сусідів України, наголосив Сійярто.

29 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна та Угорщина домовились провести консультації щодо закону «Про освіту».

Нагадаємо, уряд Угорщини офіційно ініціював в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. За даними ЗМІ, під час першого засідання оновленого уряду Угорщини на чолі з Віктором Орбаном був ухвалений документ «Меморандум: Ініціатива створення нової політики НАТО щодо України».

Будапешт пропонує переглянути підтримку, яку НАТО надає Україні.

Зазначимо, 28 вересня 2017 року в Україні набрав чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є тільки державна мова. Мови нацменшин, включаючи угорську, вивчатимуться тільки до п'ятого класу, а вже з 2020 року освіта в Україні стане цілком україномовною.

Документ викликав різку критику ряду країн, зокрема, Угорщини.

Голова угорського МЗС Петер Сійярто заперечив, що Угорщина могла би проводити свою політику щодо України «на замовлення росіян».

Джерело: Радіо Свобода