Мовний скандал: Угорщина погодилася на переговори з Україною

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Глава МЗС України Павло Клімкін

Зустріч на рівні міністрів України та Угорщини запланована на червень

Міністерство освіти України 5 червня проведе консультації з представниками угорської громади щодо мовних статей закону про освіту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками зустрічі з угорським колегою Петером Сіярто.

«Угорська сторона буде сприяти цим консультаціям, щоб вони пройшли успішно. Потім зустрінуться два глави МЗС і Міносвіти за участі угорської громади для того, щоб остаточно визначити те рішення, яке буде працювати для наших громадян угорського походження», - сказав Клімкін.

За його словами, «логіка рішень полягає в тому, щоб прибрати цю дискримінацію, щоб викладання мови було покращене, щоб вони (представники нацменшини, - ред.) розуміли, в якій вони країні живуть, але й щоб допомогти їм повністю зберегти самобутність».

Зустріч на рівні міністрів запланована також на червень, зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, уряд Угорщини офіційно ініціював в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. За даними ЗМІ, під час першого засідання оновленого уряду Угорщини на чолі з Віктором Орбаном був ухвалений документ «Меморандум: Ініціатива створення нової політики НАТО щодо України».

Будапешт пропонує переглянути підтримку, яку НАТО надає Україні.

Зазначимо, 28 вересня 2017 року в Україні набрав чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є тільки державна мова. Мови нацменшин, включаючи угорську, вивчатимуться тільки до п'ятого класу, а вже з 2020 року освіта в Україні стане цілком україномовною.

Документ викликав різку критику ряду країн, зокрема, Угорщини.

Голова угорського МЗС Петер Сійярто заперечив, що Угорщина могла би проводити свою політику щодо України «на замовлення росіян».

Джерело: Європейська правда