«Угорці платять за ножа, яким відрізали голову українському солдату» – радник Зеленського

Устенко закликав Європейський Союз «чинити весь можливий тиск» на Будапешт, щоб не допустити отримання Росією більшої кількості готівки в обмін на енергоносії для Угорщини

Економічний радник президента України Олег Устенко заявив, що низка угод, які посилюють енергетичну співпрацю Угорщини з Росією, лише затягуватиме повномасштабну війну, й закликав Європейський Союз заблокувати їх.

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Про це Устенко сказав у коментарі Politico.

За словами радника Зеленського, Угорщина своїми домовленостями з Росією спонсорує її війну в Україні включно з воєнними злочинами.

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«Якщо ви бачили відео, де росіяни відрізають голову українському солдату – угорці платять за ножа. Треба бути повністю сліпим, щоб не бачити, які злочини ви спонсоруєте. Купуючи більше газу у росіян, ви даєте їм більше можливостей для ескалації війни», – наголосив він.

Устенко закликав Європейський Союз «чинити весь можливий тиск» на Будапешт, щоб не допустити отримання Росією більшої кількості готівки в обмін на енергоносії для Угорщини

«Угорщина отримує фінансову підтримку від Брюсселя, тому це чудовий інструмент, який може бути використаний негайно. Вони роблять це за рахунок усіх. Вони намагаються отримати ці порівняльні переваги, тому що продовжують співпрацювати з кремлівським режимом», – вважає радник президента України.

Зазначимо, Угорщина продовжила угоду з Росією про додаткові постачання газу. Крім того, сторони також домовилися про пільговий режим сплати основних обсягів палива.

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Крім того, Угорщина повстала проти експорту українського зерна через свою територію та пропонує відновити кількісне обмеження на українське зерно. У країні вирішили посилити контроль за транзитними перевезеннями українського зерна по своїй території. Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.