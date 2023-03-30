Китай готовий посилювати співпрацю з армією РФ: заява міноборони

Сторони продовжать організовувати спільні морське, повітряне патрулювання і військові навчання

Військові сили Китаю готові співпрацювати з російською армією для посилення стратегічної комунікації та координації. Про це повідомило китайське міноборони, інформує Reuters.

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Обидві країни працюватимуть разом над реалізацією глобальних ініціатив у сфері безпеки, заявив речник міністерства оборони Китаю Тан Кефей.

За його словами, країни поглиблюватимуть військову довіру і спільно захищатимуть міжнародну справедливість і правосуддя. Вони також продовжать організовувати спільні морське, повітряне патрулювання і військові навчання.

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Нагадаємо, раніше китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що готується до війни. У березні на щорічному засіданні китайського парламенту і його вищого політичного консультативного органу Сі порушив тему готовності до війни у чотирьох окремих промовах, в одній з яких закликав своїх генералів «наважитися воювати». Китайський уряд оголосив про збільшення на 7,2% оборонного бюджету, який подвоївся упродовж останнього десятиліття, а також про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна.