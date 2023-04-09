Угорщина хоче переконатися, куди їде українське збіжжя: деталі

Угорщина також пропонує відновити кількісне обмеження на українське зерно

Угорщина вирішила посилити контроль за транзитними перевезеннями українського зерна по своїй території. Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

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За його словами, в країні хочуть переконатися, що зерно дійсно потрапляє у країни призначення, а не залишається у Центральній Європі. Крім того, Іштван Надь запропонував відновити в Євросоюзі митні збори та кількісні обмеження на українське зерно.

До слова, найближчим часом Варшава розробить нові механізми, що дозволять стабілізувати ситуацію на продовольчому ринку. У Польщі пропонують перевозити українське збіжжя через Польщу у треті країни без розвантаження на польській території.

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Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про призупинку експорту українського зерна до Польщі. «Ситуація складна як для українських, так і для польських фермерів. Ми всі розуміємо, хто винен, але маємо вирішити цю проблему. Українська сторона до нового сезону утримається від експорту до Польщі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику», – заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський