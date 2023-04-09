Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина хоче переконатися, куди їде українське збіжжя: деталі

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Угорщина хоче переконатися, куди їде українське збіжжя: деталі
Угорщина планує посилити контроль над транзитними перевезеннями українського зерна
фото ілюстративне

Угорщина також пропонує відновити кількісне обмеження на українське зерно

Угорщина вирішила посилити контроль за транзитними перевезеннями українського зерна по своїй території. Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь. 

За його словами, в країні хочуть переконатися, що зерно дійсно потрапляє у країни призначення, а не залишається у Центральній Європі. Крім того, Іштван Надь запропонував відновити в Євросоюзі митні збори та кількісні обмеження на українське зерно.

До слова, найближчим часом Варшава розробить нові механізми, що дозволять стабілізувати ситуацію на продовольчому ринку. У Польщі пропонують перевозити українське збіжжя через Польщу у треті країни без розвантаження на польській території.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про призупинку експорту українського зерна до Польщі. «Ситуація складна як для українських, так і для польських фермерів. Ми всі розуміємо, хто винен, але маємо вирішити цю проблему. Українська сторона до нового сезону утримається від експорту до Польщі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику», – заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський

Читайте також:

Теги: міністр експорт зерно Варшава Угорщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нідерланди виділяють Україні допомогу на 274 млн євро: на що піде фінансування
Нідерланди виділяють Україні допомогу на 274 млн євро: на що піде фінансування
3 квiтня, 21:32
Остін прогнозує активізацію бойових дій навесні
Глава Пентагону повідомив, коли сприятливий час для контрнаступу ЗСУ
28 березня, 21:50
Із 20 жовтня 2022 року Ані Лорак перебуває під санкціями РНБО України.
У Росії скасували концерт зрадниці Ані Лорак
25 березня, 19:23
Нові будинки у зоні лиха: Ердоган опинився на межі скандалу
Нові будинки у зоні лиха: Ердоган опинився на межі скандалу
23 березня, 15:44
Ордер на арешт Путіна. ПАР планує консультації з Росією, а Бразилія готова діяти
Ордер на арешт Путіна. ПАР планує консультації з Росією, а Бразилія готова діяти
23 березня, 08:59
Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
21 березня, 21:00
Вступ Швеції до НАТО: Канада закликає Туреччину пришвидшити ратифікацію
Вступ Швеції до НАТО: Канада закликає Туреччину пришвидшити ратифікацію
19 березня, 01:58
У Анкарі пояснили, на скільки днів може бути продовжена зернова угода
У Анкарі пояснили, на скільки днів може бути продовжена зернова угода
15 березня, 22:24
«Глава уряду ДНР» отримав підозру
«Глава уряду ДНР» отримав підозру
15 березня, 17:42

Політика

Угорщина хоче переконатися, куди їде українське збіжжя: деталі
Угорщина хоче переконатися, куди їде українське збіжжя: деталі
Ізраїль атакував у відповідь на випущені ракети з Сирії
Ізраїль атакував у відповідь на випущені ракети з Сирії
Із Сирії випущено три ракети по Ізраїлю: деталі
Із Сирії випущено три ракети по Ізраїлю: деталі
У Молдові пройдуть військові навчання
У Молдові пройдуть військові навчання
Витік секретних документів: США можуть шпигувати за керівництвом України – NYT
Витік секретних документів: США можуть шпигувати за керівництвом України – NYT
Китай під час навчань відпрацьовував оточення Тайваню (фото)
Китай під час навчань відпрацьовував оточення Тайваню (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання
19K
Мовний скандал в ірпінському виші: реакція міністра освіти
17K
Сьогодні Вербна неділя: як святкувати і що не можна робити
12K
Онуфрій визнав, що має російське громадянство та пояснив, чому не відмовився від нього
11K
Курс долара перетнув «червону лінію»: експерти дали валютний прогноз
8142
У Криму чергова «бавовна»: в Феодосії паніка

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
Вчора, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Вчора, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Вчора, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Вчора, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
Вчора, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Вчора, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту