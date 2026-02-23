Головна Спорт Новини
search button user button menu button

УЄФА винесла перше покарання за расистський скандал у Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
УЄФА винесла перше покарання за расистський скандал у Лізі чемпіонів
Джанлука Престіанні не зустрінеться з Вінісіусом Жуніором у матчі-відповіді
фото: Reuters

Функціонери тимчасово усунули від змагань одного з учасників конфлікту

Півзахисник лісабонської «Бенфіки» Джанлука Престіанні дискваліфікований на час розгляду справи про ймовірний расизм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

«Контрольно-етичний та дисциплінарний орган УЄФА сьогодні ухвалив рішення тимчасово усунути Джанлуку Престіанні від участі в наступному матчі клубного турніру УЄФА за явне порушення статті 14 Дисциплінарного регламенту УЄФА, пов'язане з дискримінаційною поведінкою», – ідеться в заяві спілки.

Організатор єврокубків додатково підкреслив, що це рішення не впливатиме на будь-яке наступні санкції у справі. Розгляд інциденту в першому поєдинку «Бенфіки» в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала» триватиме далі.

Матч у столиці Португалії обернувся скандалом. Після одного з ігрових епізодів сталася перепалка зірки «вершкових» Вінісіуса Жуніора з вінгером «Бенфіки» Престіанні. Бразилець звинуватив суперника в расизмі, а поєдинок перервали на 10 хвилин.

До слова, воротар «Реала» Тібо Куртуа став співвласником клубу французької Ліги 2. Бельгійський кіпер придбав частку акцій «Ле-Мана». У переліку інвесторів «криваво-золотих» також опинилися автогонщики Феліпе Масса та Кевін Магнуссен, а також тенісист Новак Джоковіч.

Нещодавно «Реал» підтвердив примирення з УЄФА. Королівський клуб змирився з невдачею проєкту Суперліги та повернувся до європейської «родини» клубів. Незабаром сторони владнають юридичні суперечки.

Читайте також:

Теги: расизм Ліга чемпіонів УЄФА ФК Бенфіка НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дезіре Дуе отримав «галактичний» варіант продовження кар'єри
«Реал» підготував шалену суму на вундеркінда з команди Забарного
19 лютого, 12:51
Ентоні Гордон самотужки розібрався з «Карабахом»
Неочікуваний бомбардир із Англії визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
19 лютого, 18:02
Майкла Олісе сватають до столиці Іспанії
Мбаппе прагне позбутися двох одноклубників заради зірки «Баварії» – ЗМІ
20 лютого, 12:20
Неймар прагне поїхати на чемпіонат світу 2026 року
Неймар підтвердив можливість завершення кар'єри
20 лютого, 17:10
Рубен Лофтус-Чік зазнав неприємної травми
Зірка «Мілана» зламав щелепу в сенсаційній поразці від «Парми»
Сьогодні, 13:44
Дік Адвокат не працюватиме на чемпіонаті світу 2026 року
Іменитий тренер несподівано відмовився працювати на чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 14:40
Дієго Сімеоне отримав нагоду повернутися в Мілан
«Інтер» зібрався переманити топтренера з чемпіонату Іспанії – ЗМІ
Сьогодні, 15:28
Хейсен репостнув зображення, яке китайські користувачі сприйняли за расистське через натяк на форму очей азіатів
Футболісту «Реала» довелося вибачатися перед китайцями за репост расистського мему
Сьогодні, 16:04
Душан Влаховіч матиме можливість залишитися в «Ювентусі»
«Ювентус» зібрався пролонгувати контракт форварда через жадібність
Сьогодні, 16:07

Новини

Уболівальники «Олександрії» атакували автобус суперника сніжками
Уболівальники «Олександрії» атакували автобус суперника сніжками
Гераскевич: Спортсмени, яких я обганяв на тренуваннях, здобули олімпійські нагороди
Гераскевич: Спортсмени, яких я обганяв на тренуваннях, здобули олімпійські нагороди
УЄФА винесла перше покарання за расистський скандал у Лізі чемпіонів
УЄФА винесла перше покарання за расистський скандал у Лізі чемпіонів
«Ювентус» зібрався пролонгувати контракт форварда через жадібність
«Ювентус» зібрався пролонгувати контракт форварда через жадібність
Футболісту «Реала» довелося вибачатися перед китайцями за репост расистського мему
Футболісту «Реала» довелося вибачатися перед китайцями за репост расистського мему
«Інтер» зібрався переманити топтренера з чемпіонату Іспанії – ЗМІ
«Інтер» зібрався переманити топтренера з чемпіонату Іспанії – ЗМІ

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua