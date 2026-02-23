УЄФА винесла перше покарання за расистський скандал у Лізі чемпіонів

Джанлука Престіанні не зустрінеться з Вінісіусом Жуніором у матчі-відповіді

Функціонери тимчасово усунули від змагань одного з учасників конфлікту

Півзахисник лісабонської «Бенфіки» Джанлука Престіанні дискваліфікований на час розгляду справи про ймовірний расизм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

«Контрольно-етичний та дисциплінарний орган УЄФА сьогодні ухвалив рішення тимчасово усунути Джанлуку Престіанні від участі в наступному матчі клубного турніру УЄФА за явне порушення статті 14 Дисциплінарного регламенту УЄФА, пов'язане з дискримінаційною поведінкою», – ідеться в заяві спілки.

Організатор єврокубків додатково підкреслив, що це рішення не впливатиме на будь-яке наступні санкції у справі. Розгляд інциденту в першому поєдинку «Бенфіки» в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала» триватиме далі.

Матч у столиці Португалії обернувся скандалом. Після одного з ігрових епізодів сталася перепалка зірки «вершкових» Вінісіуса Жуніора з вінгером «Бенфіки» Престіанні. Бразилець звинуватив суперника в расизмі, а поєдинок перервали на 10 хвилин.

До слова, воротар «Реала» Тібо Куртуа став співвласником клубу французької Ліги 2. Бельгійський кіпер придбав частку акцій «Ле-Мана». У переліку інвесторів «криваво-золотих» також опинилися автогонщики Феліпе Масса та Кевін Магнуссен, а також тенісист Новак Джоковіч.

Нещодавно «Реал» підтвердив примирення з УЄФА. Королівський клуб змирився з невдачею проєкту Суперліги та повернувся до європейської «родини» клубів. Незабаром сторони владнають юридичні суперечки.