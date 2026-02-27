Визначились потенційні суперники «Шахтаря» у Лізі конференцій: коли жеребкування

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 12 березня 2026 року, матчі-відповіді – 19 березня 2026 року

Визначилися потенційні суперники донецького «Шахтаря» у 1/8 фіналу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Потенційні суперники донецького «Шахтаря»

Наступним суперником «Шахтаря» стане або турецький «Самсунспор», або польський «Лех».

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 27 лютого 2026 року. Початок – о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)