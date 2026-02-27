Головна Спорт Новини
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 1/8 фіналу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
ПСЖ продовжить захист європейського трофею
фото: Reuters

Головний єврокубок визначив турнірну сітку до фіналу сезону

Найсильніші команди Європи дізналися суперників у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію церемонії.

Центральним протистоянням стадії стане чергова зустріч мадридського «Реала» й англійського «Манчестер Сіті». З 2012 року вони провели 15 очних поєдинків у Лізі чемпіонів. Зокрема, в грудні суперники перетнулися в основному раунді – гору взяли «містяни» (2:1).

Цікавими будуть матчі французького «Парі Сен-Жермен» проти лондонського «Челсі». Слабші суперники дісталися англійському «Ліверпулю», мюнхенській «Баварії» та лондонському «Арсеналу» – стамбульський «Галатасарай», «Аталанта» з Бергамо та леверкузенський «Баєр» відповідно.

Натомість англійський «Ньюкасл» протистоятиме іспанській «Барселоні». Команди перетиналися в основному раунді, а перемогу відсвяткували підопічні Гансі Фліка (2:1). Перші поєдинки цієї стадії відбудуться 10-11 березня, а матчі-відповіді зіграють 17-18 березня.

Усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26:

  • ПСЖ – «Челсі»
  • «Галатасарай» – «Ліверпуль»
  • «Реал» – «Манчестер Сіті»
  • «Аталанта» – «Баварія»
  • «Ньюкасл» – «Барселона»
  • «Атлетіко» – «Тоттнем»
  • «Буде/Глімт» – «Спортінг»
  • «Баєр» – «Арсенал»

Нещодавно «Реал» підтвердив примирення з УЄФА. Королівський клуб змирився з невдачею проєкту Суперліги та повернувся до європейської «родини» клубів. Незабаром сторони владнають юридичні суперечки.

Раніше УЄФА презентувала м'яч фіналу Ліги чемпіонів. Інвентар виготовив німецький виробник adidas. Дизайнери надихалися містом-господарем фіналу – Будапештом.

Читайте також:

