«Спортинг» поскаржився УЄФА, бо українські арбітри відмовилися тиснути руку росіянину

«Спортингу» не сподобався вчинок українських суддів Євгена Гордієнка і Ореста Дуцяка

«Спортинг» після першого чвертьфінального матчу футзальної Ліги чемпіонів проти «Бенфіки» направив скаргу до УЄФА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на A Bola.

«Спортингу» не сподобався вчинок українських суддів Євгена Гордієнка і Ореста Дуцяка. Арбітри відмовилися потиснути руку російському гравцю Івану Чишкалі.

Зустріч між португальськими командами відбулася 23 лютого 2026 року і завершилася перемогою «Бенфікою» (4:3). Гра-відповідь пройде на домашній арені «Спортінга» 6 березня 2026 року.

30-річний Іван Чишкала перейшов у «Спортинг» у січні 2026 року. З 2020 до 2025 року росіянин грав за «Бенфіку».

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)