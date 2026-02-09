УЄФА презентувала м'яч фіналу Ліги чемпіонів

М'яч використовуватимуть вже в плейоф Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів пройде 30 травня 2026 року в Будапешті

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2025/26 отримав офіційний м'яч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Інвентар виготовив німецький виробник adidas. Дизайнери надихалися містом-господарем фіналу – Будапештом. М'яч повинен перенести місцевий дух на головну футбольну подію.

«Опираючись на образ Будапешта як «історію двох міст Буда та Пешт», м'яч відображає контраст і гармонію, що визначають угорську столицю. Історична архітектура перетинається з бурхливим нічним життям, класична елегантність – із сучасною енергією, і все це виразною візуальною мовою, створеною заради найважливішого футбольного матчу», – йдеться в презентації.

Фінал турніру в Будапешті запланований на 30 травня 2026 року. Утім, уболівальники зможуть побачити офіційний м'яч вирішального поєдинку раніше. Учасники Ліги чемпіонів гратимуть ним із 1/16 фіналу.

Раніше завершилося голосування за найкращий гол основного раунду турніру. Серед претендентів на звання був українець Анатолій Трубін. Воротар лісабонської «Бенфіки» шокував Європи забитим мадридському «Реалу» в останній атаці м'ячем.

Королівський клуб матиме нагоду поквитатися з українським голкіпером за поразку. Жереб звів команди вдруге в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. «Бенфіка» та «Реал» позмагаються за путівки в 1/8 фіналу. Перший поєдинок зіграють у Лісабоні 17 лютого, а матч-відповідь відбудеться в Мадриді 25 лютого.