УЄФА розглянула апеляцію «Бенфіки» щодо дискваліфікації Престіанні за расизм

Скандал розгорівся після звинувачень скандального нападника мадридського «Реала»

УЄФА відхилила протест лісабонської «Бенфіки» на тимчасовий бан вінгера Джанлуки Престіанні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт спілки.

«Подана «Бенфікою» апеляція відхилена. Отже, рішення Контрольно-етичного та дисциплінарного органу УЄФА від 23 лютого 2026 року підтверджене», – йдеться в заяві організації.

Раніше УЄФА винесла перше покарання за мотивами конфлікту. За попереднім аналізом сутички між футболістами «Бенфіки» та мадридського «Реала» бан отримав півзахисника лісабонців Престіанні. Його усунули щонайменше на матч-відповідь попереднього раунду плей-офф.

Під час першого поєдинку нападник «вершкових» Вінісіус Жуніор звинуватив аргентинця у расизмі. Бразилець заявив арбітру, що суперник обізвав його «мавпою». Водночас окремі джерела наполягають, що насправді образа Престіанні була не расистською, а гомофобною.

Президент «Бенфіки» Руй Кошта підтримав аргентинця після рішення УЄФА. Функціонер переконаний, що футболіст «орлів» не робив расистських зауважень. Він запевнив Престіанні в повній довірі з боку керівництва клубу.