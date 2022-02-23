Указ про введення надзвичайного стану в Україні оновили: що змінилося

Голосування за надзвичайний режим в Україні очікується найближчим часом

З'явився оновлений текст указу Зеленського про надзвичайний стан в Україні

Верховна рада ввечері 23 на позачерговому засіданні розглядає законопроєкт про введення в Україні надзвичайного стану. З'явився текст указу президента Володимира Зеленського про режим НС. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, в оновленому указі президента Про введення надзвичайного стану в Україні прибрали всі спірні пункти, крім одного – про заборону на виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів.

«Можна сказати, що компроміс знайдений. Комітет оборони вже збирається», – додав нардеп.

23 лютого на сайті Верховної Ради з'явився указ президента щодо запровадження надзвичайного стану в Україні з опівночі 24 лютого. Увечері голови фракцій підписали лист про зміни до указу і направили його Зеленському.

За словами нардепа від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка, нардепи пропонували прибрати пункти про огляд житла громадян, про обмеження діяльності телебачення, обмеження пересування Україною, змінити пункт про можливу заборону партій «на ті, що просувають ідеологію агресора».

Пізніше Гончаренко повідомив, що Зеленський врахував в указі «все, що запропонувала Рада».

Тепер указ передбачає такі заходи:

особливий режим в'їзду та виїзду ( за необхідності);

за необхідності); обмеження руху транспортних засобів та їх огляд ( за необхідності);

за необхідності); посилена охорона громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборона проведення масових заходів ( крім тих, заборону на проведення яких встановлює суд) і страйків;

крім тих, заборону на проведення яких встановлює суд) і страйків; евакуація людей із місць, небезпечних для проживання, обов'язкове надання їм стаціонарного чи тимчасового житла;

запровадження комендантської години;

перевірка документів у громадян, за потреби — огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів;

заборона призовникам, військовозобов'язаним і резервістам змінювати місце проживання без відома військкомату, Служби безпеки України та відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

заборона на виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати ситуацію;

заборона роботи аматорських радіопристроїв особистого користування;

особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі (за необхідності).

Надзвичайний стан пропонується запровадити з опівночі 24 лютого на 30 днів в усіх областях України, крім Донецької та Луганської (там вже діє особливий правовий режим). НС запроваджується указом президента, його має затвердити Верховна Рада. НС можуть продовжити не більш ніж на 30 діб.

Голосування очікується найближчим часом.

Ввечері 23 лютого на Банковій завершилася «дуже результативна» зустріч з бізнесменами.

Ввечері 23 лютого стало відомо, що Білий дім передав президенту України Володимиру Зеленському попередження розвідки про високу ймовірність вторгнення Росії протягом найближчих двох діб.

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