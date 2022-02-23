Надзвичайний стан, DDoS-атака, призов резервістів. 23 лютого за хвилину

Секретаар РНБО Олексій Данілов розповів про рішення, які прийняла Рада безпеки щодо надзвичайного стану та інших актуальних питань

Секретаар РНБО Олексій Данілов розповів про рішення, які прийняла Рада безпеки щодо надзвичайного стану та інших актуальних питань

Українська енергосистема працюватиме в ізольованому режимі декілька днів, стартує призов резервістів, Зеленський зустрівся з великим бізнесом

В Україні вводять надзвичайний стан

В зв’язку з ескалацією російської агресії в Україні запроваджують надзвичайний стан. Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов. РНБО закликало Верховну Раду запровадити надзвичайний стан по всій території країни, крім Луганської та Донецької областей.

Пізніше СБУ аргументувала запровадження надзвичайного стану, а Нацбанк пояснив, як працюватимуть банки в цьому правовому режимі.

«Главком» повідомляв, що передбачає правовий режим надзвичайного стану.

До слова, також в Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах.

Вітчизняна енергосистема працюватиме в ізольованому режимі декілька днів

Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії, оскільки готується до роботи енергосистеми в ізольованому режимі. Вже сьогодні Україна не імпортує та не експортує електроенергію.

Це відбувається планово, через те, що з 24 по 26 лютого пройде перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режимі.

Президент зустрівся із президентами Литви та Польщі

Сьогодні вранці президент України зустрів лідерів Литви і Польщі, які перебувають в Києві з робочим візитом, на ґанку Маріїнського палацу. Після рукостискання і протокольної фотозйомки глави держав пішли на перемовини. Після цього лідери України, Польщі та Литви провели брифінг для ЗМІ.

Стартує призов резервістів

Відповідно до підписаного напередодні указу президента України, 23 лютого в Україні стартує призов резервістів. Йому підлягатимуть особи віком від 18 до 60 років, як рядового та сержантського, так і офіцерського складу.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, усього до лав Збройних сил призвуть 36 тис. людей з-поміж тих, хто має бойовий досвід.

На Україну почалася масова DDoS-атака

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про нову масову кібератаку на Україну. Чергова DDoS-атака почалася приблизно о 16:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що через ймовірну кібератаку офіційні сайти низки міністерств, Кабміну та Верховної Ради не працюють.

До слова, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що його атакували хакери з Росії та спробували зламати облікові записи членів його сім'ї.

Зеленський зустрівся з великим бізнесом

До Офісу президента на вулиці Банковій у Києві прибули представники 50 найбільших бізнес-компаній України.

На перетині вулиць Банкової та Лютеранської, де розташований один зі входів до Офісу президента, ЗМІ зафіксували скупчення чорних авто преміум-класу.

Окупанти обстрілюють Луганську область із «Градів»

Російська артилерія обстрілювала Луганщину майже безперервно

Окупанти від учора безперервно обстрілюють Луганську область з реактивних систем залпового вогню «Град», пошкоджені будинки. Загинув український військовий. Є також поранені.

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