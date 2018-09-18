Україна б’є рекорди за експортом соняшникової олії графіка



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Соняшникову олію в Україні виробляють більш як 70 заводів

Потенціал експорту соняшникової олії в 2018/19 роках може досягти абсолютного максимуму, перевищивши рекорд попередніх років в 5,85 млн тонн, пише «Агро-Центр».

«Високий експортний потенціал олійних культур стало можливим в результаті постійного збільшення посівних площ під них - відзначає Анастасія Скібчук, аналітик компанії Pro-Consulting. - За 20 останніх років посіви соняшнику зросли в 3 рази, сої - в 75 разів, ріпаку - в 9 разів».

Соняшникову олію в Україні виробляють більш як 70 заводів, але на 5 найбільших компаній припадає половина всього ринку даного товару.

Виробництво соняшникової олії в Україні в 2015 знизилося на 17% в порівнянні з попереднім роком. На дане зниження вплинуло як зменшення посівних площ соняшнику, так і його врожайність. Однак, після 2015 року виробництво соняшникової олії почало зростати і вже в 2016 показало приріст у 17% в порівнянні з 2015 ромом, а в 2017 виробництво продукту перевищило найбільший показник за останні 5 років і збільшилося практично на 1 млн. тонн в порівнянні з 2016 роком.

В середньому за останні 5 років 90% виробленої соняшникової олії в Україні експортується, і цей показник зростає з кожним роком. Імпортується соняшникова олія в дуже низьких обсягах.

За минулий рік соняшникової олії з України було експортовано на 114,5-115 млрд грн. Цього року очікується, що експорт продовжить зростання і буде 11% більше, ніж в попередньому сезоні (в натуральному вираженні це близько 5,9 млн тонн олії).