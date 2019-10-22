Україна цієї неділі переходить на зимовий час



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Після переходу на зимовий час в українців з'явиться на годину більше для сну, оскільки стрілки переводять назад

В Україні з 27 жовтня 2019 року скасовується літній час шляхом переведення о 4 ранку годинникової стрілки на одну годину назад.

Про це повідомляється у зверненні до Державного комітету телебачення і радіомовлення України заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Качки у Facebook.

«Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 Про порядок обчислення часу на території України на території України 27 жовтня 2019 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується літній час з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад», - йдеться у розпорядженні.

Зазначається, що для вчасного інформування населення України про зміну порядку обчислення часу засоби масової інформації мають повідомляти про скасування літнього часу, зокрема, з 24 по 26 жовтня — щоденно.

Крім небезпеки заплутатися в часі, існує небезпека переходу на зимовий час для організму. Фахівці наголошують, що цей перехід відбувається легше, ніж на літній час, але до нього також варто підготуватися.

Лікарі рекомендують не перевтомлюватися за кілька днів до переходу на зимовий час. Уникати сильних фізичних навантажень, стресів, алкоголю. Рекомендується дотримуватися режиму сну протягом двох-трьох тижнів перед переходом і починати лягати на 15 хвилин пізніше, ніж зазвичай.

Допоможуть організму розслаблюючі процедури або вечірня прогулянка.