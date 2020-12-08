Україна цьогоріч експортувала рекордні обсяги меду

Попередній рекорд був зафіксований в 2017 році та становив - 67,8 тис. тонн ($133,9 млн)

Експорт меду з України за 11 місяців 2020 досяг абсолютного рекорду ─ 69,8 тис. тонн загальною вартістю ─ $117,5 млн

Експорт меду з України за січень-грудень 2020 року становить 69,8 тис. тонн загальною вартістю $117,5 млн. Про це написала консультант Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Анна Бурка у Facebook.

«Наразі експорт меду з України за 11 місяців 2020 досяг абсолютного рекорду ─ 69,8 тис. тонн загальною вартістю ─ $117,5 млн. Попередній рекорд був зафіксований в 2017 році та становив - 67,8 тис. тонн ($133,9 млн)», ─ зазначила експерт.

За словами Бурки, високий попит на український мед у Європейському Союзі обумовлений рядом причин:

невизначенність з подальшим розвитком ситуації з Сovid-19, а відповідно активне формування запасів на весь сезон 2020-2021 року.

зменшення збору меду у ЄС на 40% через несприятливі погодні умови.

«Звичайно, Україна має ряд переваг ─ географічна близькість до основного покупця та якість українського продукту», ─ підсумувала Бурка.

Найбільше меду цього року в України придбали Польща, Німеччина та Бельгія.

За даними щомісячного моніторингу аграрної торгівлі, який здійснює Європейська комісія, з грудня 2018 року по листопад 2019 року Україна наростила експорт меду в Європейський Союз на 24% порівняно з аналогічним періодом 2017-2018 років ­─ до 48 тис. тонн.

Як повдіомлялося, за підсумками восьми місяців цього року Україна стала постачальником меду номер один до ЄС.