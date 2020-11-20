Україна стала постачальником меду номер один до ЄС

Обсяги поставок українського меду в ЄС за січень-серпень 2020 року зросли на 16% (проти такого ж періоду 2019 року)

За вісім місяців цього року Україна поставила 31,13 тис.т меду, що склало майже 30% всього імпорту ЄС

Україна за підсумками восьми місяців поточного року стала лідером з експорту меду до країн Європейського Союзу. Про це з посиланням на дані Єврокомісії повідомила консультант Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Анна Бурка на своїй сторінці в Facebook.

«Обсяги поставок українського меду в ЄС за січень-серпень 2020 року зросли на 16% (проти такого ж періоду 2019 року), а з Китаю — скоротилися на 19%. Таким чином, Україна стала постачальником меду номер один в Європейський Союз», — зазначила експерт.

Зокрема, за звітний період Україна поставила в регіон 31,13 тис.т меду, що склало майже 30% всього імпорту ЄС.

Китай опустився на друге місце з обсягом поставок 23,39 тис.

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