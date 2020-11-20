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    Україна стала постачальником меду номер один до ЄС

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    Обсяги поставок українського меду в ЄС за січень-серпень 2020 року зросли на 16% (проти такого ж періоду 2019 року) - Україна стала постачальником меду номер один до ЄС
    Обсяги поставок українського меду в ЄС за січень-серпень 2020 року зросли на 16% (проти такого ж періоду 2019 року)

    За вісім місяців цього року Україна поставила 31,13 тис.т меду, що склало майже 30% всього імпорту ЄС

    Україна за підсумками восьми місяців поточного року стала лідером з експорту меду до країн Європейського Союзу. Про це з посиланням на дані Єврокомісії повідомила консультант Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Анна Бурка на своїй сторінці в Facebook.

    «Обсяги поставок українського меду в ЄС за січень-серпень 2020 року зросли на 16% (проти такого ж періоду 2019 року), а з Китаю — скоротилися на 19%. Таким чином, Україна стала постачальником меду номер один в Європейський Союз», — зазначила експерт.

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    Зокрема, за звітний період Україна поставила в регіон 31,13 тис.т меду, що склало майже 30% всього імпорту ЄС.

    Китай опустився на друге місце з обсягом поставок 23,39 тис.

    Як повідомлялося, Карпатський мед. В Україні планують зареєструвати ще 10 нових географічних брендів.

    Теги: ЄС експорт Китай продукти Україна
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