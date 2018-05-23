На Рівненщині заборгованість за газ в квітні зменшилась на 32%

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Навіть після скорочення заборгованість в квітні на 32 %, неплатежі за газ клієнтів ТОВ «Рівнегаз Збут» перевищує 120 млн грн

За квітень клієнти ТОВ «Рівнегаз Збут» зменшили заборгованість за газ на 56,7 млн грн. Покращення розрахунків за газ пов’язане із скороченням використання блакитного палива.

Навіть після скорочення заборгованість в квітні на 32 %, неплатежі за газ клієнтів ТОВ «Рівнегаз Збут» перевищує 120 млн грн. Найбільша сума боргу залишається за побутовими споживачами Рівненської області. Неплатежі населення сягають майже 112 млн грн. І це при тому, що 62% споживачів газу отримують державну допомогу. Саме субсидіанти та пільговики заборгували за газ 65 млн грн – що становить більше половини від сукупної суми неплатежів.

«Невчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів регіону. Адже через відсутність коштів наше товариство не може своєчасно розрахуватись з його власником - НАК «Нафтогаз України» за отриманий природний газ та оперативно замовити необхідні обсяги для подальшого забезпечення газом споживачів», - зазначив директор ТОВ «Рівнегаз Збут» Леонід Кошельник.

За даними обліку компанії, ухиляються від сплати рахунків за спожитий газ переважно власники великих приватних будинків. Споживачі із невеликими доходами намагаються вчасно розраховуватись.

Що стосується злісних боржників, то згідно чинного законодавства, компанія-постачальник газу змушена відключати їх від газопостачання. Першим кроком до цього є письмове повідомлення про припинення газопостачання. За чотири місяці цього року вручили 1171 повідомлення на загальну суму заборгованості 11,2 млн грн.

Якщо реакції і розуміння з боку споживача немає, відбувається припинення газопостачання, а справи передаються до суду. Впродовж 2018 року було відключено 94 домогосподарства із загальним боргом на суму 0,8 млн грн.

Якщо споживач не може погасити усю заборгованість, «Рівнегаз Збут» пропонує укласти договір реструктуризації.

Для недопущення подальшої заборгованості, клієнту, який має складне фінансове становище, необхідно звернутися до органів соціального захисту для призначення державної допомоги.