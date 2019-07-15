Світовий банк: Економіка України зростає, але «стримано»



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У 2016-2017 роках дуже великий внесок у ВВП був зроблений за рахунок хорошого врожаю

Нинішнє зростання економіки України є дуже стриманим, а його природа не є постійною.

Про це розповіла в інтерв'ю Дзеркалу тижня економіст представництва Світового банку в Україні Анастасія Головач.

За її словами, в 2016-2017 роках дуже великий внесок у ВВП був зроблений за рахунок хорошого врожаю, а це дуже мінливий і складно прогнозований фактор, тому що кожен рік рекордних врожаїв може і не бути.

Інші сектори, які роблять великий внесок в зростання нашого ВВП, - це сектори, орієнтовані на внутрішнє споживання, що теж не найкращий з варіантів.

«Внутрішнє споживання не підвищує експортного потенціалу, не допомагає нам інтегруватися в глобальні ланцюжки доданої вартості, збільшити нашу конкурентоспроможність, підвищити продуктивність, тобто задіяти всі можливі механізми, які допомагають саме сталому розвитку», - вважає економіст.

На думку Головач, наразі державні інвестиції обмежуються переважно дуже високими витратами споживання: виплатами відсотків по боргу і соціальними витратами.

«По суті кошти, які могли б інвестуватися, ми проїдаємо. Дозволити собі нарощувати дефіцит бюджету Україна не може з огляду на високі виплати за державним боргом. Тому ми повинні докладати зусиль, щоб стабілізувати його на рівні 2-2,5% від ВВП», - заявила представник Світового банку.

Вона вважає, що Україна повинна зменшувати боргове навантаження, а це можливо лише за умови жорсткого контролю над дефіцитом бюджету.

«Вільного простору для маневру у нас не так вже й багато. І для того, щоб він з'явився, треба більш терпимо ставитися до поточних витрат держави», - заявила Головач.

«Заробітна плата в держсекторі як відсоток від ВВП зросла з 9,6% в 2016 році до 11% - в 2018 році. Якщо порівнювати з європейськими країнами, то і 9,6% - це багато, а 11% - це дуже багато. З одного боку, на ці витрати йдуть кошти, які могли б інвестуватися в інфраструктуру, а з іншого - вони формують попит в тих секторах, які не можуть забезпечити нам стійке економічне зростання і частково є факторами тиску на інфляцію», - резюмує економіст.