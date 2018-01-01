Україна готова до компромісів у питанні звільнення полонених, - Оліфер
- Сьогодні, 00:34
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Українська сторона очікує на якнайшвидше проведення другої хвилі звільнення заручників
Українська сторона у тристоронній контактній групі у Мінську (Білорусь) готова до компромісів у питанні звільнення заручників та очікує на якнайшвидше проведення другої хвилі звільнення.
Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
«Очікуємо, що друга хвиля звільнення утримуваних осіб відбудеться якнайшвидше. Українська сторона готова до компромісів задля того, аби люди повернулись додому», - заявила вона.
Крім того, Оліфер додала, що Україна закликає Росію долучитися до тристороннього механізму пошуку зниклих без вісті.
«Закликаємо РФ переглянути свою позицію стосовно важливої гуманітарної ініціативи - створення за участі України, РФ, Міжнародного Комітету Червоного Хреста тристороннього механізму пошуку зниклих без вісті, до роботи якого запрошуватимуть представників ОРДЛО. Поки що РФ відмовляється брати участь в цій роботі», - додала Оліфер.