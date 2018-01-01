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    Україна готова до компромісів у питанні звільнення полонених, - Оліфер

    Українська сторона очікує на якнайшвидше проведення другої хвилі звільнення заручників
    Українська сторона у тристоронній контактній групі у Мінську (Білорусь)  готова до компромісів у питанні звільнення заручників та очікує на якнайшвидше проведення другої хвилі звільнення.  Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. «Очікуємо, що друга хвиля
    • Сьогодні, 00:34
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    Обмін полоненими
    Обмін полоненими

    Українська сторона очікує на якнайшвидше проведення другої хвилі звільнення заручників

    Українська сторона у тристоронній контактній групі у Мінську (Білорусь)  готова до компромісів у питанні звільнення заручників та очікує на якнайшвидше проведення другої хвилі звільнення. 

    Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

    «Очікуємо, що друга хвиля звільнення утримуваних осіб відбудеться якнайшвидше. Українська сторона готова до компромісів задля того, аби люди повернулись додому», - заявила вона.

    Крім того, Оліфер додала, що Україна закликає Росію долучитися до тристороннього механізму пошуку зниклих без вісті.

    «Закликаємо РФ переглянути свою позицію стосовно важливої гуманітарної ініціативи - створення за участі України, РФ, Міжнародного Комітету Червоного Хреста тристороннього механізму пошуку зниклих без вісті, до роботи якого запрошуватимуть представників ОРДЛО. Поки що РФ відмовляється брати участь в цій роботі», - додала Оліфер.

    Білорусь Донбас Мінські угоди обмін полоненими Україна Facebook
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