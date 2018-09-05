Україна готова разом з ЄС відмовитися від переходу на літній час



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Країна взяла курс на євроінтеграцію, а значить, повинна імплементувати європейське законодавство, вказали в Мінекономрозвитку

У Міністерстві економічного розвитку повідомили, що в разі прийняття Європейським Союзом рішення про скасування переходу на літній час, Україна може вчинити аналогічно.

«Україною узятий курс на євроінтеграцію, яким передбачається імплементація європейського законодавства... Враховуючи викладене, у разі прийняття ЄС рішення про скасування переходу на літній час, Мінекономрозвитку звернеться до Кабінету міністрів України про можливість внесення відповідних змін до Порядку обчислення часу на території країни», - зазначили у відомстві.

У міністерстві наголосили, що «економічне обґрунтування щорічного переходу на літній час і інформація про зменшення споживання електроенергії при переході на літній час в Мінекономрозвитку відсутні».

Джерело: УНН