Україна готова вже завтра розпочати ремонт мосту в Станиці Луганській



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До початку відновлювальних робіт на мосту має бути демонтовано блокпост бойовиків ОРЛО

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу поінформувала про готовність розпочати ремонт мосту у Станиці Луганській 22 серпня.

Про це повідомила у Facebook речниця представника України в ТКГ, експрезидента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Українська сторона поінформувала представника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка стосовно виконання взятих на себе зобов'язань щодо завершення розмінування в районі мосту у Станиці Луганській та готовності розпочати ремонт переходу з першої половини дня 22 серпня 2019 року, - написала вона.

При цьому, зазначила вона, однозначно до початку відновлювальних робіт на мосту має бути демонтовано блокпост бойовиків ОРЛО. Надалі демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків в районі КПВВ «Станиця Луганська» повинен бути одночасним та дзеркальним.

За словами Оліфер, досягнуто домовленості, що всі роботи по мосту мають відбуватися в тісній координації зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ.

Також, як повідомила Оліфер, Тристороння контактна група відзначила, що в цілому режим тиші, оголошений 21 липня, має сприятливий вплив на безпекову ситуацію на Донбасі, хоча, на жаль, не обійшлося без втрат. Подальше безстрокове дотримання режиму тиші є особливо важливим в контексті початку нового навчального року, підкреслила вона.

Крім того, речниця Кучми поінформувала, що триває конструктивна робота над взаємним звільненням утримуваних осіб.

Одним з пріоритетів роботи соціально-економічної підгрупи вона назвала безперебійне водопостачання всієї території Донбасу, тому триває пошук шляхів поліпшення гуманітарної ситуації для всіх жителів Донецької та Луганської областей. Всі учасники підгрупи погодились, повідомляє Оліфер, що більшої уваги потребує питання повернення української державної та приватної власності на території ОРДЛО, оскільки ця проблема є ключовою.

Як повідомлялося, на попередньому засіданні ТКГ 31 липня сторони домовилися про початок 1 серпня розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій. Також було досягнуто домовленостей, що подальший демонтаж фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської повинен бути одночасним та дзеркальним. Разом з тим російські окупанти, за даними СЦКК, зірвали такий синхронний демонтаж.