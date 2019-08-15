У Станиці Луганській вирішили побудувати тимчасовий міст



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Напівзруйнований бойовиками міст у Станиці Луганській

Тимчасовий обхідний міст буде функціонувати, допоки відремонтують зруйнований міст

У Станиці Луганській побудують тимчасовий обхідний міст, поки буде ремонтуватися зруйнований автомобільний міст. Про це заявив голова Луганської ОДА Віталій Комарницький на пресконференції в Сєвєродонецьку у четвер, 15 серпня.

Він зазначив, що зараз проєкту ремонту моста через Сіверський Донець ще немає, але його розробка триває. Комарницький повідомив, що для зручності громадян на час ремонту планують побудувати тимчасовий обхідний міст.

За його словами, зараз на КПВВ Станиця Луганська функціонує соціальний автобус, який перевозить людей на відрізку довжиною 800 метрів, розширено майданчики для перебування людей і розвороту транспортного засобу.

Крім того, голова Луганської ОДА зазначив, що вже завтра людей на цій ділянці почне розвозити й електромобіль на вісім місць, наданий ООН.

Напередодні повідомлялося, що у Станиці Луганській біля мосту знайшли 35 мін і боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що контрольний пункт «Станиця Луганська» працюватиме за скороченим графіком.

Також голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький заявив, що в Станиці Луганській завершився перший етап розмінування території поблизу зруйнованого мосту.